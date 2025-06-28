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Гасли рассказал об ошибке, из-за которой он помешал Ферстаппену и Пиастри

Гасли рассказал об ошибке, из-за которой он помешал Ферстаппену и Пиастри
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Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о квалификации Гран-при Австрии, которую он закончил на 10-й позиции и допустил ошибку, из-за которой помешал Максу Ферстаппену и Оскару Пиастри показать второй быстрый круг.

«С одной стороны, я очень рад, что сумел выйти в финал, с другой — я недоволен своей ошибкой в последнем повороте, потому что до этого у меня получался неплохой круг. Я атаковал на пределе и перестарался, из-за чего меня развернуло. Рад, что обошлось без аварии. В первом и втором сегменте я тоже сильно атаковал, чтобы попасть в первую десятку. Отрывы были минимальными, стоит признать, что сегодня у нас была скорость. Мы много работали, чтобы прибавить.

Завтра я буду стартовать с 10-й позиции. Очень важно хорошо стартовать, а затем посмотрим, чего нам удастся добиться. Здорово, что мы находимся в борьбе, так что теперь нам важно сохранить позицию и заработать очки», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.

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