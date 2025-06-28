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В «Уильямсе» обнаружили повреждения днища на обеих машинах

В «Уильямсе» обнаружили повреждения днища на обеих машинах
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал не самую удачную квалификацию пилотов команды Алекса Албона и Карлоса Сайнса на Гран-при Австрии.

«В ходе сессии мы обнаружили, что на обеих машинах — и Карлоса, и Алекса — было повреждение днища. Здесь очень агрессивные поребрики, но для того, чтобы показать хорошее время, нужно использовать каждый миллиметр трассы, что сегодня в итоге стоило результата обоим нашим пилотам.

За ночь мы отремонтируем машины и завтра вернёмся в борьбу. В пятницу темп был высоким, надеюсь, наша машина будет конкурентоспособна в гоночном темпе, но для этого нам нужно хорошо поработать», — приводит слова Джеймса Ваулза пресс-служба команды.

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