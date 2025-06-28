Экклстоун выступил в защиту Вассёра

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун выступил в поддержку руководителя команды Формулы-1 «Феррари» Фредерика Вассёра.

«Феррари» потребовалось пять лет, чтобы начать побеждать в чемпионатах вместе с Михаэлем Шумахером. То же самое было в «Макларене» с Микой Хаккиненом, то же самое было с «Ред Булл», пока в 2010 году они выиграли свой первый титул вместе с Себастьяном Феттелем. Нужно дать Вассёру по меньшей мере пять лет на посту руководителя команды, а затем смотреть на результат», — приводит слова Экклстоуна Sport1.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось в различных СМИ, что Вассёр может потерять свой пост по окончании сезона.