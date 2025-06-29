Лоусон — о шестом месте в квалификации: сегодня мы наконец-то смогли собрать всё воедино

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, которую он закончил на шестой позиции.

«Я очень рад, что смог пробиться в финал квалификации. Это был отличный результат, я доволен, что всё получилось. Раньше я никогда не видел настолько плотной борьбы в квалификациях, так что здорово, что мы всё сделали правильно. У меня был темп на последних Гран-при, а сегодня мы наконец-то смогли собрать всё воедино. Команда поработала прекрасно, особенно на моей половине гаража. Все выложились по максимуму.

Всё будет решено в воскресенье. Нас ждёт сложная гонка, учитывая такую плотность результатов, однако мы постараемся сделать всё возможное, чтобы удержать соперников позади. Сейчас непонятно, какую стратегию выбрать, так что вечером предстоит поработать над планом. Я сосредоточен на том, чтобы чисто стартовать и делать всё правильно», — приводит слова Лоусона пресс-служба команды.