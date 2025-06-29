Хаджар рассчитывает набрать очки при старте с 13-й позиции

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, которую он закончил на 13-й позиции.

«Суббота очень разочаровала. В пятницу мы были далеко позади, но за ночь смогли исправить ситуацию и подкорректировать настройки. Это сработало в первом сегменте, так что я начал думать, что попадание в десятку возможно.

Жаль, но во время второго сегмента с я столкнулся с недостаточной поворачиваемостью в быстрых поворотах, так что шины оказались не готовы. Обидно, даже повторив круг первого сегмента, я прошёл бы в финал. Я не знаю, что произошло и почему мы оказались позади. Обычно мы стабильны в работе с шинами.

Если говорить о гонке, то мы стартуем не так и далеко и у меня остался новый комплект шин. При хорошей тактике мы сможем претендовать на очки», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.