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В России запатентовали новый спорткар

В России запатентовали новый спорткар
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В базе Федерального института промышленной собственности опубликован патент №148078, который описывает внешность легкового автомобиля с внешностью спорткара.

Автомобиль из патента №148078

Автомобиль из патента №148078

Фото: ФИПС

Автором патента указан Владимир Владимирович Скакун из Крымского инженерно-педагогического университета, где он преподаёт на кафедре технологии машиностроения. В 2022 году Скакун стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года — 2021» в номинации «Машиностроение».

Автомобиль из патента №148078

Автомобиль из патента №148078

Фото: ФИПС

Какой-либо технической информации об автомобиле нет. Датой подачи заявки указано 21 февраля 2025 года. Патент опубликован 27 июня под номером 148078.

Напомним, в 2024 году в базе ФИПС появились другие необычные патенты: например, электрический автомобиль, совмещающий внешность ВАЗ-2107 и Tesla Cybertruck.

Ещё одна новинка — прототип FDR12:
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