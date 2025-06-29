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«Что? Берни за рулём «Ред Булл»?» Хорнер — о визите Экклстоуна в моторхоум на ГП Австрии

«Что? Берни за рулём «Ред Булл»?» Хорнер — о визите Экклстоуна в моторхоум на ГП Австрии
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о цели визита бывшего владельца «Королевских гонок» Берни Экклстоуна в моторхоум австрийского коллектива на Гран-при Австрии.

«Может ли он занять какую-то руководящую должность, как и Феттель? Что? Берни за рулём «Ред Булл»? (Смеётся.) Я не думаю, что он будет руководить Себом. Но я рад видеть Берни. На этих выходных он гость команды «Ред Булл». Он в отличной форме. Ему 94 года, и он всё ещё в хорошей форме», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Ранее Хорнер высказался о возможном переходе четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена в команду «Мерседес».

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