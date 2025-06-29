Ферстаппен рассмеялся после сравнения с персонажем «Ледникового периода»

27-летний гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», после квалификации Гран-при Австрии появился в прямом эфире своей команды Team Redline и посмеялся над сравнением себя с популярным персонажем мультфильма «Ледниковый период» Сидом.

«Да, я видел этот плакат на трибунах с Сидом. Это некрасиво! Нехорошо! (Смеётся.)», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

В квалификации 11-го этапа в Австрии четырёхкратный чемпион показал седьмое время. Поул взял гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второе время у монегаска из «Феррари» Шарля Леклера. Третий — лидер сезона Оскар Пиастри.