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Ферстаппен рассмеялся после сравнения с персонажем «Ледникового периода»

Ферстаппен рассмеялся после сравнения с персонажем «Ледникового периода»
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27-летний гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», после квалификации Гран-при Австрии появился в прямом эфире своей команды Team Redline и посмеялся над сравнением себя с популярным персонажем мультфильма «Ледниковый период» Сидом.

«Да, я видел этот плакат на трибунах с Сидом. Это некрасиво! Нехорошо! (Смеётся.)», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

В квалификации 11-го этапа в Австрии четырёхкратный чемпион показал седьмое время. Поул взял гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второе время у монегаска из «Феррари» Шарля Леклера. Третий — лидер сезона Оскар Пиастри.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:03.971
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.583
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