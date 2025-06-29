Цолов выиграл основную гонку Формулы-3 в Австрии, Стенсхорн — 2-й, Трамниц — 3-й

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В воскресенье, 29 июня, в Шпильберге, Австрия, завершился уикенд Формулы-3 шестого этапа сезона 2025 года. Победу одержал пилот поддержки «Ред Булл» болгарин Никола Цолов из «Кампоса». Вторым финишировал норвежец Мартиниус Стенсхорн из «Хайтека». Третий — немец Тим Трамниц («МП Мотоспорт»).

Формула-3. Австрия. Основная гонка.

1. Никола Цолов («Кампос») — 26 кругов.

2. Мартиниус Стенсхорн («Хайтек») +6.6.

3. Тим Трамниц («МП Мотоспорт») +8.7.

4. Мари Бойя («Кампос») +9.1.

5. Уго Угочукву («Према») +10.7.

6. Рафаэл Камара («Трайдент») +12.5.

7. Чарли Вурц («Трайдент») +13.8.

8. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +16.5.

9. Лоренс ван Хупен («АРТ Гран-при») +16.7.

10. Каллум Войзин («Роден») +17.3.