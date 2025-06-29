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Формула-1 продлила Гран-при Австрии до 2041 года

Формула-1 продлила Гран-при Австрии до 2041 года
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Пресс-служба Формулы-1 объявила о том, что Гран-при Австрии был продлён до 2041 года после заключения нового соглашения с промоутером этапа Projekt Spielberg.

Этап в Австрии появлялся в календаре «Королевских гонок» уже 37 раз. Рекордсменом по победам является четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — четыре выигранных этапа.

«Я рад, что Формула-1 останется на «Ред Булл Ринг» ещё на долгие годы. Я горжусь тем, что продолжаю дело своего отца и сохраняю богатую историю автоспорта в Штирии и на «Ред Булл Ринг» – вместе с жителями региона и прежде всего для них. Тесные связи Австрии с Формулой 1 являются отличной основой для нашего долгосрочного партнёрства. Работая вместе, мы намерены продолжать эту историю успеха в течение многих лет», — приводит слова владельца компании «Ред Булл» Марка Матешица пресс-служба Формулы-1.

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