Версхор выиграл гонку Формулы-2 в Австрии, Данн — второй, Форнароли — третий

В воскресенье, 29 июня, в Шпильберге завершился шестой этап Формулы-2 в сезоне 2025 года. Победу в основной гонке одержал нидерландский гонщик «МП Мотоспорт» Рихард Версхор. Вторым финишировал ирландец «Родена» Алекс Данн. Третий — итальянец Леонардо Форнароли («Инвикта»).
После этой гонки Версхор вышел в лидеры личного зачёта, опережая Данна на шесть очков.
Формула-2. Австрия. Основная гонка
1. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») — 40 кругов.
2. Алекс Данн («Роден») +1.1.
3. Леонардо Форнароли («Инвикта») +9.7.
4. Джек Кроуфорд («ДАМС») +17.1.
5. Себастьян Монтойя («Према») +18.3.
6. Люк Браунинг («Хайтек») +19.9.
7. Пепе Марти («Кампос») +20.6.
8. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +20.7.
9. Роман Станек («Инвикта») +20.9.
10. Дино Беганович («Хайтек») +24.0.
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