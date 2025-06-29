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Руководитель «Феррари» Вассёр покинул Австрию и пропустит гонку

Руководитель «Феррари» Вассёр покинул Австрию и пропустит гонку
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр покинул Шпильберг и пропустит основную гонку Гран-при Австрии, сообщила пресс-служба итальянского коллектива.

«В «Феррари» подтвердили, что Вассёр не будет присутствовать на основной гонке Гран-при Австрии. Он вернулся домой по личным причинам. В Шпильберге его заменит Жером д'Амброзио», — написал Махер в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Основная гонка 11-го этапа в Шпильберге начнётся в 16:00 по московскому времени. С поула её начнёт пилот «Макларена» Ландо Норрис. Первый ряд с ним разделит монегаск Шарль Леклер из «Монако». Третьим стартует Оскар Пиастри.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось
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