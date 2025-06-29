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Фото: эвакуатор после гонки Формулы-2 в Австрии сбил рекламный баннер

Фото: эвакуатор после гонки Формулы-2 в Австрии сбил рекламный баннер
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В воскресенье, 29 июня, в Шпильберге состоялась основная гонка шестого этапа Формулы-2 в Австрии. После её окончания на трассе «Ред Булл Ринг» произошёл инцидент с проезжающим эвакуатором, который сбил рекламный баннер.

Фото: x.com/F1BigData

Формула-2 2025. Этап 7, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Основная гонка (40 кругов)
29 июня 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Рихард Версхор
MP Motorsport
2
Алекс Данн
Rodin Motorsport
3
Леонардо Форнароли
Invicta Virtuosi Racing

Формула-2. Австрия. Основная гонка

1. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») — 40 кругов.
2. Алекс Данн («Роден») +1.1.
3. Леонардо Форнароли («Инвикта») +9.7.
4. Джек Кроуфорд («ДАМС») +17.1.
5. Себастьян Монтойя («Према») +18.3.
6. Люк Браунинг («Хайтек») +19.9.
7. Пепе Марти («Кампос») +20.6.
8. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +20.7.
9. Роман Станек («Инвикта») +20.9.
10. Дино Беганович («Хайтек») +24.0.

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