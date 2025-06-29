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Марко ответил, как решили проблему с тормозами после жалоб Ферстаппена

Марко ответил, как решили проблему с тормозами после жалоб Ферстаппена
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал, как в коллективе решили проблему с тормозами, на которые по ходу субботних сессий Гран-при Австрии жаловался четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен.

«Мы заменили тормоза, а также тормозные колодки. Очевидно, что найти правильное направление работы с ними непросто, но, похоже, на данный момент эта проблема решена», — приводит слова Марко издание GPblog.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации занял пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим — лидер чемпионата Оскар Пиастри. Макс Ферстаппен показал седьмое время.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:03.971
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.583
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Комментарии
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