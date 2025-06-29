Марко ответил, как решили проблему с тормозами после жалоб Ферстаппена

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал, как в коллективе решили проблему с тормозами, на которые по ходу субботних сессий Гран-при Австрии жаловался четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен.

«Мы заменили тормоза, а также тормозные колодки. Очевидно, что найти правильное направление работы с ними непросто, но, похоже, на данный момент эта проблема решена», — приводит слова Марко издание GPblog.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации занял пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим — лидер чемпионата Оскар Пиастри. Макс Ферстаппен показал седьмое время.