Хэмилтон рассказал, какие проблемы пытается помочь решить «Феррари» для 2026 года

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» рассказал, что стараются исправить в коллективе при разработке болида 2026 года.

«Мы усердно работаем с Фредом [Вассёром] и всей командой на базе, пытаясь внести изменения и усовершенствования, чтобы добиться долгосрочного успеха. Мы работаем с Лоиком [Серрой] и всей командой над передней и задней подвеской для болида следующего сезона, решая проблемы недостаточной поворачиваемости, следим за тем, чтобы это не продолжать в том же духе, как сейчас.

Стараемся учиться на опыте этого сезона, а также на предыдущих, чтобы 2026 год был лучшим. Это моя главная цель», — приводит слова Хэмилтона издание ESPN.