«Чем скучнее, тем лучше». Норрис — о том, как нужно победить на ГП Австрии

25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», рассказал о своём настрое на основную гонку Гран-при Австрии.

«Я чувствую себя уверенно. Машина была невероятна весь уикенд. Немного взволнован, гонки здесь обычно получаются захватывающими. Но чем скучнее она будет сегодня, тем лучше для меня», — сказал Норрис во время парада пилотов на трассе «Ред Булл Ринг».

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации занял Норрис, вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим — лидер чемпионата Оскар Пиастри. Макс Ферстаппен показал седьмое время.

Старт гонки назначен на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.