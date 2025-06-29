«Чем скучнее, тем лучше». Норрис — о том, как нужно победить на ГП Австрии
Поделиться
25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», рассказал о своём настрое на основную гонку Гран-при Австрии.
«Я чувствую себя уверенно. Машина была невероятна весь уикенд. Немного взволнован, гонки здесь обычно получаются захватывающими. Но чем скучнее она будет сегодня, тем лучше для меня», — сказал Норрис во время парада пилотов на трассе «Ред Булл Ринг».
Напомним, поул-позицию по итогам квалификации занял Норрис, вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим — лидер чемпионата Оскар Пиастри. Макс Ферстаппен показал седьмое время.
Старт гонки назначен на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:03.971
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.583
Комментарии
- 29 июня 2025
-
16:17
-
16:09
-
15:55
-
15:45
-
15:14
-
14:57
-
14:21
-
13:58
-
13:58
-
13:03
-
12:47
-
12:20
-
11:49
-
11:30
-
11:16
-
10:24
-
09:56
-
09:48
-
09:47
-
09:30
-
00:52
-
00:48
- 28 июня 2025
-
23:53
-
23:48
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:16
-
22:12
-
21:58
-
21:57
-
21:34
-
21:25
-
20:55
-
20:48