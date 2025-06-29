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«Чем скучнее, тем лучше». Норрис — о том, как нужно победить на ГП Австрии

«Чем скучнее, тем лучше». Норрис — о том, как нужно победить на ГП Австрии
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25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», рассказал о своём настрое на основную гонку Гран-при Австрии.

«Я чувствую себя уверенно. Машина была невероятна весь уикенд. Немного взволнован, гонки здесь обычно получаются захватывающими. Но чем скучнее она будет сегодня, тем лучше для меня», — сказал Норрис во время парада пилотов на трассе «Ред Булл Ринг».

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации занял Норрис, вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим — лидер чемпионата Оскар Пиастри. Макс Ферстаппен показал седьмое время.

Старт гонки назначен на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:03.971
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.583
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