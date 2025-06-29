Окончательная стартовая решётка Гран-при Австрии Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную стартовую решётку 11-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Австрии.
Формула-1. Гран-при Австрии. Стартовая решётка
1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
5. Джордж Расселл («Мерседес»).
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
10. Пьер Гасли («Альпин»).
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
12. Александр Албон («Уильямс»).
13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
14. Франко Колапинто («Альпин»).
15. Оливер Берман («Хаас»).
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
17. Эстебан Окон («Хаас»).
18. Юки Цунода («Ред Булл»).
19. Карлос Сайнс («Уильямс»).
20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).