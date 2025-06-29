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Алекс Маркес сломал руку после падения в гонке MotoGP в Нидерландах

Алекс Маркес сломал руку после падения в гонке MotoGP в Нидерландах
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29-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес, выступающий на «Дукати» в серии MotoGP, сломал руку после падения на шестом круге основной гонки Гран-при Нидерландов, о чём сообщила пресс-служба MotoGP.

MotoGP 2025. Этап 10, Ассен, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Основная гонка
29 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
40:14.072
2
Марко Бедзекки
Aprilia
+0.635
3
Франческо Баньяя
Ducati
+2.666

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В борьбе за позиции с Педро Акостой из «КТМ» у Маркеса заблокировалось заднее колесо, после чего его выбросило на трассу. Он приземлился животом вниз на руку и проехал на них до начала травы.

Его забрали в медицинский центр, где диагностировали перелом руки.

Младший брат шестикратного чемпиона Марка Маркеса является главным конкурентом за титул в сезоне 2025 года. Во время 10-го этапа на счету Алекса было 239 очков, а у Марка — 282.

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