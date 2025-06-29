Марк Маркес выиграл гонку MotoGP в Нидерландах, Бедзекки — 2-й, Баньяя — 3-й

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В воскресенье, 29 июня, в Ассене прошла основная гонка 10-го этапа серии MotoGP Гран-при Нидерландов. Победу одержал шестикратный чемпион Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал итальянец Марко Бедзекки («Априлья»). Третий — соотечественник Марко Франческо Баньяя («Дукати»).

В начале гонки младший брат Марка Маркес Алекс неудачно упал в борьбе за позицию с Педро Акостой из «КТМ», сломав руку.

MotoGP. Гран-при Нидерландов. Основная гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 26 кругов.

2. Марко Бедзекки («Априлья») +0.635.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +2.666.

4. Педро Акоста («КТМ») +6.084.

5. Маверик Виньялес («КТМ») +10.124.

6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +12.163.

7. Франко Морбиделли («Дукати») +18.896.

8. Рауль Фернандес («Априлья») +20.295.

9. Энеа Бастьянини («КТМ») +23.687.

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +23.743.