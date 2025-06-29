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MotoGP — Гран-при Нидерландов — результаты гонки

Марк Маркес выиграл гонку MotoGP в Нидерландах, Бедзекки — 2-й, Баньяя — 3-й
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В воскресенье, 29 июня, в Ассене прошла основная гонка 10-го этапа серии MotoGP Гран-при Нидерландов. Победу одержал шестикратный чемпион Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал итальянец Марко Бедзекки («Априлья»). Третий — соотечественник Марко Франческо Баньяя («Дукати»).

В начале гонки младший брат Марка Маркес Алекс неудачно упал в борьбе за позицию с Педро Акостой из «КТМ», сломав руку.

MotoGP 2025. Этап 10, Ассен, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Основная гонка
29 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
40:14.072
2
Марко Бедзекки
Aprilia
+0.635
3
Франческо Баньяя
Ducati
+2.666

MotoGP. Гран-при Нидерландов. Основная гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 26 кругов.
2. Марко Бедзекки («Априлья») +0.635.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +2.666.
4. Педро Акоста («КТМ») +6.084.
5. Маверик Виньялес («КТМ») +10.124.
6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +12.163.
7. Франко Морбиделли («Дукати») +18.896.
8. Рауль Фернандес («Априлья») +20.295.
9. Энеа Бастьянини («КТМ») +23.687.
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +23.743.

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