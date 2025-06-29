Дисквалифицированы победитель гонки Ф-3 и обладатель второго места в гонке Ф-2

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала два документа после прошедших гонок младших Формул в Шпильберге, Австрия.

Согласно им пилот поддержки «Ред Булл» Никола Цолов, выступающий за команду «Кампос», был дисквалифицирован после своей победы в Формуле-3. Стюарды обнаружили на машине Цолова избыточно стёртую планку под днищем, что по регламенту наказывается дисквалификацией.

Пилот академии «Макларена» Алекс Данн, который в пятницу выступил в первой практике Формулы-1, финишировал на второй строчке в основной гонке Формулы-2. Пилот «Родена», так же как и победитель гонки Формулы-3, наказан за избыточный износ планки.