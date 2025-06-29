Старт гонки Формулы-1 в Австрии отложен из-за пожара на болиде Сайнса

Старт основной гонки 11-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 Гран-при Австрии отложен из-за возгорания на болиде испанского пилота Карлоса Сайнса, представляющего команду «Уильямс».

Фото: Кадр из трансляции

Сайнс не смог начать прогревочный круг, оставшись стоять на стартовой прямой. Дирекция гонки приняла решение отложить начало гонки. Позже Карлос смог начать движение и в конце круга заехал на пит-лейн. Во время проезда мимо боксов из задней части болида шёл дым, а когда он остановился на выезде с пит-лейна, его тормоза вспыхнули.

Старт гонки запланирован на 16:15 по московскому времени. Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.