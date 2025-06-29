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Антонелли врезался в Ферстаппена на старте ГП Австрии. Оба сошли

Антонелли врезался в Ферстаппена на старте ГП Австрии. Оба сошли
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Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», спровоцировал инцидент на старте гонки Гран-при Австрии, врезавшись на торможении в четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

Фото: Кадр из трансляции

Антонелли решил провести «дайв-бомбу» на подходе к третьему повороту, но заблокировал тормоза, пролетев мимо поворота. Он спровоцировал контакт с Ферстаппеном, сломав себе переднюю подвеску, а нидерландцу заднюю.

Фото: Кадр из трансляции

«Я сошёл. Сумасшедший вынес меня», — сказал Макс команде после аварии.

Андреа некоторое время не покидал болид, но после того, как он вылез, у них с Максом состоялся диалог.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в последнее время в СМИ активно ходят слухи о том, что Ферстаппен может стать пилотом «Мерседеса» в 2026-м.

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