Антонелли врезался в Ферстаппена на старте ГП Австрии. Оба сошли

Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», спровоцировал инцидент на старте гонки Гран-при Австрии, врезавшись на торможении в четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Фото: Кадр из трансляции

Антонелли решил провести «дайв-бомбу» на подходе к третьему повороту, но заблокировал тормоза, пролетев мимо поворота. Он спровоцировал контакт с Ферстаппеном, сломав себе переднюю подвеску, а нидерландцу заднюю.

Фото: Кадр из трансляции

«Я сошёл. Сумасшедший вынес меня», — сказал Макс команде после аварии.

Андреа некоторое время не покидал болид, но после того, как он вылез, у них с Максом состоялся диалог.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в последнее время в СМИ активно ходят слухи о том, что Ферстаппен может стать пилотом «Мерседеса» в 2026-м.