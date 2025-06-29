Ферстаппен впервые за 462 дня не смог финишировать в гонке

27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», впервые за 462 дня не смог добраться до финиша в гонке.

В третьем повороте на первом круге Гран-при Австрии в Ферстаппена врезался дебютант «Королевских гонок» из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. После этого столкновения гонщики не смогли продолжить участие в заезде.

Лидером гонки на момент публикации новости является британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Его преследует напарник — Оскар Пиастри. Третьим идёт Шарль Леклер из «Феррари».

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