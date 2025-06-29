Юрген Клопп посетил боксы «Рейсинг Буллз» на Гран-при Австрии

Руководитель футбольных операций «Ред Булл» Юрген Клопп посетил Гран-при Австрии Формулы-1. Известный немецкий тренер был замечен в боксах второй команды австрийского концерна — «Рейсинг Буллз». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австрии.

Фото: Кадр из трансляции

На момент публикации новости в гонке лидирует пилот «Макларена» Ландо Норрис, на три секунды опережая своего напарника Оскара Пиастри.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 198 очков. На втором месте располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 176 баллов. Топ-3 замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (155).