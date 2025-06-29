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Хэмилтон выразил несогласие с тактикой «Феррари» на Гран-при Австрии

Хэмилтон выразил несогласие с тактикой «Феррари» на Гран-при Австрии
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выразил несогласие с тактикой, предложенной ему командой. Хэмилтон на 51-м круге дистанции пообщался со своим гоночным инженером Рикардо Адами, заявив, что он не хочет проводить пит-стоп, поскольку до финиша остаётся всего 20 кругов, однако в ответ услышал категоричное «нет». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австрии.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

На момент публикации новости в гонке лидирует пилот «Макларена» Ландо Норрис, на три секунды опережая своего напарника Оскара Пиастри.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 198 очков. На втором месте располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 176 баллов. Топ-3 замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (155).

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