Хэмилтон выразил несогласие с тактикой «Феррари» на Гран-при Австрии

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выразил несогласие с тактикой, предложенной ему командой. Хэмилтон на 51-м круге дистанции пообщался со своим гоночным инженером Рикардо Адами, заявив, что он не хочет проводить пит-стоп, поскольку до финиша остаётся всего 20 кругов, однако в ответ услышал категоричное «нет». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австрии.
На момент публикации новости в гонке лидирует пилот «Макларена» Ландо Норрис, на три секунды опережая своего напарника Оскара Пиастри.
Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 198 очков. На втором месте располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 176 баллов. Топ-3 замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (155).
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