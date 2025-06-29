Хэмилтон выразил несогласие с тактикой «Феррари» на Гран-при Австрии

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выразил несогласие с тактикой, предложенной ему командой. Хэмилтон на 51-м круге дистанции пообщался со своим гоночным инженером Рикардо Адами, заявив, что он не хочет проводить пит-стоп, поскольку до финиша остаётся всего 20 кругов, однако в ответ услышал категоричное «нет». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австрии.

На момент публикации новости в гонке лидирует пилот «Макларена» Ландо Норрис, на три секунды опережая своего напарника Оскара Пиастри.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 198 очков. На втором месте располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 176 баллов. Топ-3 замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (155).