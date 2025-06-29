Норрис выиграл Гран-при Австрии, Пиастри — второй, Хэмилтон — четвёртый

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Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в гонке Гран-при Австрии. Вторым по итогам заезда стал его напарник Оскар Пиастри, третьим финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон пришёл к финишу на четвёртой позиции. Действующий и четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не сумел добраться до финиша из-за аварии с гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на первом круге гонки.

Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 70 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.695.

3. Шарль Леклер («Феррари») +19.820.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +29.020.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +1:02.396.

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:07.754.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.

10. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.

11. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг.

13. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

15. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

16. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг.

17. Александер Албон («Уильямс») — сошёл.

18. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сошёл.

19. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — сошёл.

20. Карлос Сайнс («Уильямс») — не стартовал.