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Норрис выиграл Гран-при Австрии, Пиастри — второй, Хэмилтон — четвёртый

Норрис выиграл Гран-при Австрии, Пиастри — второй, Хэмилтон — четвёртый
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в гонке Гран-при Австрии. Вторым по итогам заезда стал его напарник Оскар Пиастри, третьим финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон пришёл к финишу на четвёртой позиции. Действующий и четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не сумел добраться до финиша из-за аварии с гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на первом круге гонки.

Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 70 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.695.
3. Шарль Леклер («Феррари») +19.820.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +29.020.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +1:02.396.
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:07.754.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.
8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.
10. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.
11. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.
12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
15. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
16. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг.
17. Александер Албон («Уильямс») — сошёл.
18. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сошёл.
19. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — сошёл.
20. Карлос Сайнс («Уильямс») — не стартовал.

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