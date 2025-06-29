Ландо Норрис высказался о победе на Гран-при Австрии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги гонки Гран-при Австрии, в которой он одержал победу.

«Это была трудная гонка, пришлось постоянно атаковать, очень жарко, изматывающе, но мы добились идеального результата. Победный дубль — это именно то, чего мы хотели, и мы вновь этого добились. У нас с Оскаром была отличная битва, я получил огромное удовольствие.

Надеюсь, на экране это смотрелось весело, но в кокпите было трудно — особенно когда он попадал в зону DRS. DRS на этой трассе очень мощная, было трудно оторваться. Как только мне это удалось, я в целом контролировал гонку, но он всё равно был очень быстр», — сказал Ландо Норрис в интервью после финиша гонки.

Напомним, вторую позицию по итогам гонки занял его напарник Оскар Пиастри, третьим финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер.