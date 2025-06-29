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Ландо Норрис высказался о победе на Гран-при Австрии

Ландо Норрис высказался о победе на Гран-при Австрии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги гонки Гран-при Австрии, в которой он одержал победу.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

«Это была трудная гонка, пришлось постоянно атаковать, очень жарко, изматывающе, но мы добились идеального результата. Победный дубль — это именно то, чего мы хотели, и мы вновь этого добились. У нас с Оскаром была отличная битва, я получил огромное удовольствие.

Надеюсь, на экране это смотрелось весело, но в кокпите было трудно — особенно когда он попадал в зону DRS. DRS на этой трассе очень мощная, было трудно оторваться. Как только мне это удалось, я в целом контролировал гонку, но он всё равно был очень быстр», — сказал Ландо Норрис в интервью после финиша гонки.

Напомним, вторую позицию по итогам гонки занял его напарник Оскар Пиастри, третьим финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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