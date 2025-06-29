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Пиастри прокомментировал сражение с Норрисом за лидерство на Гран-при Австрии

Пиастри прокомментировал сражение с Норрисом за лидерство на Гран-при Австрии
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги гонки Гран-при Австрии, в которой он финишировал вторым.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

«Напряжённая гонка была, надеюсь, смотреть было интересно, потому что за рулём было трудно. Я сделал всё, что мог. Возможно, я мог лучше сработать в том моменте, когда оказался на мгновение впереди, но в целом борьба получилась хорошая. Временами на грани — и, может быть, даже немного её отодвигая. За этим мы здесь и собрались — подгонять друг друга в борьбе за победу. Именно так сегодня и случилось. Я был близок, но недостаточно.

Спасибо команде — у машины отличный темп, мы боролись лишь друг с другом, это впечатляет. Нет слов, чтобы выразить, как я благодарен команде за такую машину. К сожалению, в квалификации мне не повезло с жёлтыми флагами, но в гонке мой темп был хорошим. Как только я попадал в зону DRS, я чувствовал себя уверенно. Но стоило из неё выпасть после первого пит-стопа, и вернуться уже было непросто. Возможно, что-то мы могли сделать лучше», — сказал Оскар Пиастри в интервью после финиша гонки.

Напомним, победу по итогам гонки одержал его напарник Ландо Норрис, третьим финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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