Леклер: Норрис закрыл для меня дверь. Но вторыми мы бы все равно не остались

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги гонки Гран-при Австрии, в которой он финишировал третьим.

«Я бы оценил выступление нашей команды в этот уикенд довольно высоко. Но, к сожалению, темпа для борьбы за победу нам не хватило. В первом повороте я думал о том, чтобы побороться за лидерство, но Ландо закрыл для меня дверь — и это открыло дверь для Оскара. Но вторыми мы бы всё равно не остались — они в любом случае слишком быстры для нас, третье место — наш максимум. Я ни о чём не жалею, думаю, мы сделали всё, что могли, просто недостаточно темпа.

На первом отрезке я немного переборщил, когда пытался держаться в их темпе вначале, из-за чего слишком сильно износил шины. Но это часть игры. Так или иначе, нам нужен более высокий темп. В этот уикенд мы привезли некоторые новинки, и они явно нам помогли. Но нужно продолжать в этом направлении, чтобы сократить отставание от «Макларена», — сказал Леклер в интервью после финиша гонки.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри.