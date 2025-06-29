Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: Норрис закрыл для меня дверь. Но вторыми мы бы все равно не остались

Леклер: Норрис закрыл для меня дверь. Но вторыми мы бы все равно не остались
,
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги гонки Гран-при Австрии, в которой он финишировал третьим.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

«Я бы оценил выступление нашей команды в этот уикенд довольно высоко. Но, к сожалению, темпа для борьбы за победу нам не хватило. В первом повороте я думал о том, чтобы побороться за лидерство, но Ландо закрыл для меня дверь — и это открыло дверь для Оскара. Но вторыми мы бы всё равно не остались — они в любом случае слишком быстры для нас, третье место — наш максимум. Я ни о чём не жалею, думаю, мы сделали всё, что могли, просто недостаточно темпа.

На первом отрезке я немного переборщил, когда пытался держаться в их темпе вначале, из-за чего слишком сильно износил шины. Но это часть игры. Так или иначе, нам нужен более высокий темп. В этот уикенд мы привезли некоторые новинки, и они явно нам помогли. Но нужно продолжать в этом направлении, чтобы сократить отставание от «Макларена», — сказал Леклер в интервью после финиша гонки.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри.

Материалы по теме
Авария на старте и опаснейшие действия кругового. Как прошёл Гран-при Австрии Ф-1
Live
Авария на старте и опаснейшие действия кругового. Как прошёл Гран-при Австрии Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android