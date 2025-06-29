Общий зачёт Ф-1 после ГП Австрии: Норрис приблизился к Пиастри, у Бортолето первые очки

В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Австрии по-прежнему лидирует пилот «Макларена» Оскар Пиастри, однако его преимущество над Ландо Норрисом сократилось до 15 баллов. Отметим, что первые очки в карьере набрал бразильский новичок Габриэл Бортолето, который теперь занимает 19-е место в личном зачёте. Без очков теперь остаются лишь два представителя «Альпин» — Джек Дуэн и заменивший его Франко Колапинто.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 216 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 201.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 155.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 146.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 119.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 91.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 63.
8. Александер Албон («Уильямс») — 42.
9. Эстебан Окон («Хаас») — 23.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 22...
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 4.
В Кубке конструкторов «Макларену» гарантирована первая позиция на два этапа вперёд, а вот в борьбе за второе место «Феррари» вновь опередила «Мерседес» — теперь разрыв между этими командами составляет лишь один балл. В борьбе за шестую позицию «Рейсинг Буллз» опережает «Хаас».
Формула-1. Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 417 очков.
2. «Феррари» — 210.
3. «Мерседес» — 209.
4. «Ред Булл» — 162.
5. «Уильямс» — 55.
6. «Рейсинг Буллз» — 36.
7. «Хаас» — 29.
8. «Астон Мартин» — 28.
9. «Кик-Заубер» — 26.
10. «Альпин» — 11.