Ферстаппен: надеюсь, люди перестанут говорить о моих шансах на титул

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением об итогах Гран-при Австрии, который он закончил сходом на первом круге после аварии с Андреа Кими Антонелли.

«Просто не повезло, как и вчера в квалификации. Но в целом в эти выходные у нас не было хорошего темпа, так что мы многому научились. Сможем надеяться на большее в следующий уикенд. Но, конечно, сегодняшний результат совершенно далёк от идеального.

Мы стараемся делать все возможное, всегда. Мой менталитет не меняется. Мы много побеждали в прошлом. Иногда нужно признать, что ты не побеждаешь, и мы просто стараемся делать всё, что можем.

Надеюсь, теперь люди перестанут говорить о моих шансах на титул слишком часто», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.