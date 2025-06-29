Ферстаппен: надеюсь, люди перестанут говорить о моих шансах на титул
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением об итогах Гран-при Австрии, который он закончил сходом на первом круге после аварии с Андреа Кими Антонелли.
Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820
«Просто не повезло, как и вчера в квалификации. Но в целом в эти выходные у нас не было хорошего темпа, так что мы многому научились. Сможем надеяться на большее в следующий уикенд. Но, конечно, сегодняшний результат совершенно далёк от идеального.
Мы стараемся делать все возможное, всегда. Мой менталитет не меняется. Мы много побеждали в прошлом. Иногда нужно признать, что ты не побеждаешь, и мы просто стараемся делать всё, что можем.
Надеюсь, теперь люди перестанут говорить о моих шансах на титул слишком часто», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
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