«Дело не в том, что я затормозил слишком поздно». Антонелли — об аварии с Ферстаппеном

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал аварию с гонщиком «Ред Булл», четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«Дело не в том, что я затормозил слишком поздно, просто я затормозил резко, из-за чего произошла блокировка задних колёс. После этого я уже не мог остановить машину. Я потерял болид, мне пришлось увернуться от машины Лоусона. Я начал блокировать передние тормоза, но вместо того, чтобы замедлиться, я ускорился. Машина просто набирала скорость, и я уже ничего не мог сделать.

Обидно за команду и Макса, он в этой ситуации был просто пассажиром. Конечно, это моя ошибка. Теперь нам нужно двигаться вперёд и сосредоточиться на Сильверстоуне. Посмотрим, получим ли мы штраф или нет, но будет важно вернуться и делать то же самое, что я делал в Канаде», — приводит слова Антонелли Total Motorsport.