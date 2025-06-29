Антонелли потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании за аварию с четырёхкратным и действующим чемпионом мира пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Австрии.

Судьи признали итальянского гонщика виновным в инциденте и наказали потерей трёх позиций на старте следующей гонки.

Кроме того, Антонелли получил два штрафных балла в свою суперлицензию.

Напомним, победу в Гран-при Австрии одержал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым к финишу пришёл его напарник Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.