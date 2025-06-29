Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании

Антонелли потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании за аварию с четырёхкратным и действующим чемпионом мира пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Австрии.

Судьи признали итальянского гонщика виновным в инциденте и наказали потерей трёх позиций на старте следующей гонки.

Кроме того, Антонелли получил два штрафных балла в свою суперлицензию.

Напомним, победу в Гран-при Австрии одержал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым к финишу пришёл его напарник Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Материалы по теме
Драчливая гонка Ф-1: два «Макларена» чуть не столкнулись, Ферстаппена вынесли на старте
Драчливая гонка Ф-1: два «Макларена» чуть не столкнулись, Ферстаппена вынесли на старте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android