Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Каждый пилот совершал подобные ошибки». Ферстаппен — об аварии с Антонелли

«Каждый пилот совершал подобные ошибки». Ферстаппен — об аварии с Антонелли
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен отреагировал на инцидент с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонеолли.

«Я просто спросил, что случилось, потому что это была единственная машина, которая была там со мной, с этим висящим колесом. Поэтому я подумал: «Я почти уверен, что он меня вынес». И да, конечно, я посмотрел запись инцидента, когда вернулся в боксы. Каждый гонщик совершал подобные ошибки в своей карьере. И, кроме того, Кими очень талантлив, поэтому он учится на этом, и это нормально», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Максларена» Ландо Норрис, компанию на подиуме ему составили его напарник Оскар Пиастри и пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Материалы по теме
Драчливая гонка Ф-1: два «Макларена» чуть не столкнулись, Ферстаппена вынесли на старте
Драчливая гонка Ф-1: два «Макларена» чуть не столкнулись, Ферстаппена вынесли на старте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android