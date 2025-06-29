«Каждый пилот совершал подобные ошибки». Ферстаппен — об аварии с Антонелли

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен отреагировал на инцидент с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонеолли.

«Я просто спросил, что случилось, потому что это была единственная машина, которая была там со мной, с этим висящим колесом. Поэтому я подумал: «Я почти уверен, что он меня вынес». И да, конечно, я посмотрел запись инцидента, когда вернулся в боксы. Каждый гонщик совершал подобные ошибки в своей карьере. И, кроме того, Кими очень талантлив, поэтому он учится на этом, и это нормально», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Максларена» Ландо Норрис, компанию на подиуме ему составили его напарник Оскар Пиастри и пилот «Феррари» Шарль Леклер.