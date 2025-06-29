«Это, конечно, полная ерунда». Михаил Алёшин высмеял тактику «Макларена» на ГП Австрии

Знаменитый российский гонщик, экс-пилот IndyCar Михаил Алёшин заявил, что не понимает стратегии «Макларена» на Гран-при Австрии.

«В плане борьбы Норриса vs Пиастри, как я и говорил после Канады, команда 100% проведёт работу с пилотами. И то, насколько оба были нежны и тактичны друг к другу во время борьбы в первой части гонки, лишь подтверждает факт того, что «а-та-та» после Канады получили оба не слабо.

Решающий момент гонки произошёл во время первого пит-стопа. Норрис поехал на пит первым, Пиастри остался и, по словам его инженера, был быстр в чистом воздухе (это на оквадраченной шине, штА?!...). Что, конечно, полная ерунда, с учётом того, что после своего пит-стопа спустя несколько кругов Пиастри выехал в шести (!) секундах позади Норриса.

Либо инженеру Пиастри следует почаще протирать очки, либо ему была дана команда подержать Пиастри несколько кругов в заведомо плохих условиях (оквадраченные шины). Иных объяснений нет: темп был очевиден уже на первых двух секторах Пиастри в чистом воздухе после заезда на пит Норриса… Моё мнение: команда развела молодых и дерзких парней «по углам» намеренно, дабы не проверять, насколько урок Канады был усвоен. Я прям в предвкушении, как всё это прокомментирует команда», — написал Алёшин в своём телеграм-канале.