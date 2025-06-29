«Альпин» спустя годы находит способ испортить мне жизнь». Пиастри — об инциденте в Австрии

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался в адрес команды «Альпин» после инцидента с гонщиком французской команды Франко Колапинто в концовке гонки Гран-при Австрии. Колапинто, будучи круговым, не пропустил Пиастри вперёд, при этом едва не выбив его с трассы.

«Альпин» даже спустя годы находит способ испортить мне жизнь», — заявил Пиастри по радио.

Напомним, Пиастри был пилотом программы «Альпин» и резервистом команды в 2022 году. Французский коллектив в ходе сезона объявил, что Пиастри станет боевым пилотом команды в 2023 году, однако это закончилось скандалом — Пиастри на тот момент уже был на прицеле «Макларена» и не хотел занимать место в кокпите машины французской команды.

В итоге Пиастри стал пилотом «Макларена» в сезоне-2023.