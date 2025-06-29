Вольф не уверен, что Антонелли виноват в аварии с Ферстаппеном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал инцидент между итальянским гонщиком команды Андреа Кими Антонелли и пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Такие ошибки случаются. Колёса были заблокированы. Я не совсем уверен, была это вина Кими или сбой систем. Я не видел никаких данных и ничего не слышал, потому что, очевидно, мы были сосредоточены на гонке. Но такое случается. К сожалению для Макса и «Ред Булл», Кими врезался в него.

Он зашёл в боксы, и я сказал ему, что это было не очень хорошо. Он это и сам понимал. Но, опять же, в нашем деле есть право на ошибку. Жаль, что Макс сошёл и мы этой аварией забрали ещё одну машину… Но это может случиться с великими, с неопытными, с опытными. Это просто часть Формулы-1», — приводит слова Вольфа GPBlog.