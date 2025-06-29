Хорнер — о Цуноде: это не простая машина для пилотажа, но всё-таки и не настолько трудная

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлении пилота команды Юки Цуноды в гонке Гран-при Австрии, где после старта с 18-й позиции японец финишировал 16-м.

«Очевидно, трудно добиться прогресса с учётом его позиции на решётке и штрафа за Колапинто. Ужасающая гонка для него. Нам нужно понять, что пошло не так, ведь на тренировках он смотрелся неплохо, а в квалификации всё словно начало разваливаться. Мы постараемся помочь ему преодолеть эту ситуацию.

Да, наша машина эволюционировала долгие годы в рамках определённого пути развития. Это не простая машина для пилотажа, но всё-таки и не настолько трудная. Так что мы поработаем с ним и, надеюсь, сделаем шаг вперёд в Сильверстоуне», — приводит слова Хорнера RaceFans.