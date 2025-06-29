Берни Экклстоун: впервые за 70 лет в Формуле-1 оказался на подиуме
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Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун впервые в жизни побывал на подиуме Формулы-1 в качестве человека, вручавшего награду победителю.
Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820
«Я думаю, очень приятно, что президент ФИА лично поздравляет победителя. Поскольку он не смог присутствовать на гонке Формулы-1 здесь, в Австрии, он попросил меня вручить медаль, что я с удовольствием и честью сделал. Было также здорово быть там, как бы странно это ни звучало, это был первый раз за почти 70 лет в этом виде спорта, когда я действительно оказался на подиуме. Так что это тоже было приятно», — приводит слова Экклстоуна официальный сайт ФИА.
Берни вручил медаль победителю гонки Ландо Норрису.
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