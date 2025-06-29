Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берни Экклстоун: впервые за 70 лет в Формуле-1 оказался на подиуме

Берни Экклстоун: впервые за 70 лет в Формуле-1 оказался на подиуме
Комментарии

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун впервые в жизни побывал на подиуме Формулы-1 в качестве человека, вручавшего награду победителю.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

«Я думаю, очень приятно, что президент ФИА лично поздравляет победителя. Поскольку он не смог присутствовать на гонке Формулы-1 здесь, в Австрии, он попросил меня вручить медаль, что я с удовольствием и честью сделал. Было также здорово быть там, как бы странно это ни звучало, это был первый раз за почти 70 лет в этом виде спорта, когда я действительно оказался на подиуме. Так что это тоже было приятно», — приводит слова Экклстоуна официальный сайт ФИА.

Берни вручил медаль победителю гонки Ландо Норрису.

Материалы по теме
Драчливая гонка Ф-1: два «Макларена» чуть не столкнулись, Ферстаппена вынесли на старте
Драчливая гонка Ф-1: два «Макларена» чуть не столкнулись, Ферстаппена вынесли на старте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android