Берни Экклстоун: впервые за 70 лет в Формуле-1 оказался на подиуме

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун впервые в жизни побывал на подиуме Формулы-1 в качестве человека, вручавшего награду победителю.

«Я думаю, очень приятно, что президент ФИА лично поздравляет победителя. Поскольку он не смог присутствовать на гонке Формулы-1 здесь, в Австрии, он попросил меня вручить медаль, что я с удовольствием и честью сделал. Было также здорово быть там, как бы странно это ни звучало, это был первый раз за почти 70 лет в этом виде спорта, когда я действительно оказался на подиуме. Так что это тоже было приятно», — приводит слова Экклстоуна официальный сайт ФИА.

Берни вручил медаль победителю гонки Ландо Норрису.