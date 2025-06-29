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Льюис Хэмилтон рассказал о двух проблемах, с которыми он столкнулся на Гран-при Австрии

Льюис Хэмилтон рассказал о двух проблемах, с которыми он столкнулся на Гран-при Австрии
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Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Австрии, рассказав о проблемах, с которыми он столкнулся.

«Отличный старт, отличное сражение с Джорджем в первом повороте, в третьем и вплоть до шестого. Мне удалось удержаться снаружи — было захватывающе! После этого ощущения от машины были неплохими. Я смог держаться какое-то время, но затем начались сложности с балансом, были проблемы с тормозами.

Мне довольно рано пришлось начинать преодолевать проблемы с тормозами. Определённо, я терял какое-то время. Я максимально стремлюсь к тому, чтобы решить эту проблему, ведь это не здорово. Ну и у меня были серьёзные проблемы с балансом», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

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