Цунода признался, что не понимает, что он делает неправильно

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался об итогах Гран-при Австрии, который он закончил на 16-й позиции.

«Во-первых, приношу извинения Франко, мой манёвр был излишним, это была моя ошибка, и я извиняюсь перед своей командой за нанесённый ущерб и за время, которого это нам стоило. Это был плохой день, и я не уверен, что я делаю неправильно прямо сейчас, трудно найти причину, по которой я не могу сделать всё правильно в этой машине.

Темп на одном круге становится лучше, но с точки зрения темпа на длинной дистанции шины, кажется, становятся хуже с каждым кругом и это происходит очень быстро. Такое ощущение, что трасса жуёт шины, и сейчас действительно трудно понять почему. Я хочу просмотреть это со своей командой и изучить больше данных, чтобы найти, что можно сделать.

Я действительно старюсь делать всё правильно. Я буду глубже разбираться в этом и работать усерднее, чтобы найти причины. Мне нужно сосредоточиться на себе. Происходящее очень расстраивает, но я оказался в этой ситуации, и мне нужно найти из неё выход самостоятельно. В то же время мне нужно найти ключ, чтобы найти темп, будь то что-то техническое или подход к этой машине», — приводит слова Юки Цуноды пресс-служба команды.