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Лоусон прокомментировал лучший результат в сезоне

Лоусон прокомментировал лучший результат в сезоне
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал финиш на шестой позиции в Гран-при Австрии, что стало лучшим результатом для новозеландца в нынешнем сезоне.

«Это был отличный уикенд. Я очень рад, что в этот раз всё прошло хорошо. Сезон складывается непросто, но в этой гонке в нужный момент мы были быстры и сумели довести дело до конца. После первого круга я думал, что всё кончено, но команда приняла смелое решение провести гонку с одним пит-стопом. И это сработало. Этот успех — заслуга всей команды. Они очень усердно работали, и я невероятно ими горжусь.

В ходе уикенда машина была очень быстра, мы постоянно вносили небольшие коррективы, чтобы прибавить. Сейчас наша цель — сохранить этот импульс до конца сезона. Нам нужно взять этот позитив и продолжать бороться и зарабатывать очки», — приводит слова Лиама Лоусона пресс-служба команды.

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