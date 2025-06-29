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Алонсо: когда я потерял DRS от Лоусона и подъехал Габи, подумал, что потеряю позицию

Алонсо: когда я потерял DRS от Лоусона и подъехал Габи, подумал, что потеряю позицию
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал борьбу с пилотом «Кик-Заубера» Габриэлом Бортолето за седьмое место в гонке Гран-при Австрии.

«Это была очень напряжённая гонка. Я не имел права терять DRS от Лоусона, потому что темпа у меня не было. От четвёртого до девятого поворота я ехал словно в квалификационном режиме, затем в девятом пересекал точку детекции и использовал DRS до первого поворота, потом детекция, DRS до третьего, детекция и DRS до четвёртого. И дальше всё сначала — и так почти 70 кругов. Когда я потерял DRS и подъехал Габи, я подумал, что потеряю позицию, ведь у меня не было темпа и шин.

Знал, что у Габриэла темп намного выше. Но когда я увидел синие флаги из-за Ландо, то начал обретать мотивацию и попробовал защищаться, как могу. Был момент, когда мне почти пришлось обгонять Ландо в четвёртом повороте, чтобы избежать потери позиции. Это был очень напряжённый момент, но мне повезло», — приводит слова Алонсо AS.

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