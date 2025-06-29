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Бортолето прокомментировал первое в карьере попадание в очки в Формуле-1

Бортолето прокомментировал первое в карьере попадание в очки в Формуле-1
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Бразильский пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал первое в карьере попадание в очки в Формуле-1. Бортолето финишировал на восьмой позиции в гонке Гран-при Австрии.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

«Какая гонка! Я счастлив, что смог набрать первые очки в Формуле-1, тем более в этот раз мы финишировали в десятке обеими машинами. Эта потрясающая гонка прошла в интенсивной борьбе от старта до финиша, и я действительно горжусь результатом нашей команды.

Но это только начало. Я продолжаю прибавлять, иду к большим успехам. Борьба с Алонсо в концовке получилась интересной. Я сделал всё, что мог, но он не позволил мне себя опередить. Но я рад, что смог сегодня с командой сделать важный шаг вперёд», — приводит слова Габриэла Бортолето пресс-служба команды.

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