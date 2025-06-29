Бразильский пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал первое в карьере попадание в очки в Формуле-1. Бортолето финишировал на восьмой позиции в гонке Гран-при Австрии.

«Какая гонка! Я счастлив, что смог набрать первые очки в Формуле-1, тем более в этот раз мы финишировали в десятке обеими машинами. Эта потрясающая гонка прошла в интенсивной борьбе от старта до финиша, и я действительно горжусь результатом нашей команды.

Но это только начало. Я продолжаю прибавлять, иду к большим успехам. Борьба с Алонсо в концовке получилась интересной. Я сделал всё, что мог, но он не позволил мне себя опередить. Но я рад, что смог сегодня с командой сделать важный шаг вперёд», — приводит слова Габриэла Бортолето пресс-служба команды.