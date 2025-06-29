Хельмут Марко: можно считать, что чемпионат для нас окончен

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о сходе Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии.

«Макс хорошо стартовал, а затем выехал наружу перед третьим поворотом, чтобы избежать неприятностей. Кими появился из ниоткуда и протаранил нас с заблокированными колёсами. Анализ показывает, что мы могли бы побороться за подиум. «Мерседес» не был быстр, да и «Феррари» не были слишком сильны. «Макларен» же был вне досягаемости.

Финиш на подиуме был возможен. На старте вы можете рисковать, и вы должны быть готовы к тому, что кто-то позади вас сделает что-то глупое. Это чёрный для нас день. Отставание почти невозможно отыграть. Если ничего не случится, то можно считать, что чемпионат для нас окончен», — приводит слова Марко RacingNews365.