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Хельмут Марко: можно считать, что чемпионат для нас окончен

Хельмут Марко: можно считать, что чемпионат для нас окончен
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о сходе Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:18 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23:47.693
2
Оскар Пиастри
McLaren
+2.695
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+19.820

«Макс хорошо стартовал, а затем выехал наружу перед третьим поворотом, чтобы избежать неприятностей. Кими появился из ниоткуда и протаранил нас с заблокированными колёсами. Анализ показывает, что мы могли бы побороться за подиум. «Мерседес» не был быстр, да и «Феррари» не были слишком сильны. «Макларен» же был вне досягаемости.

Финиш на подиуме был возможен. На старте вы можете рисковать, и вы должны быть готовы к тому, что кто-то позади вас сделает что-то глупое. Это чёрный для нас день. Отставание почти невозможно отыграть. Если ничего не случится, то можно считать, что чемпионат для нас окончен», — приводит слова Марко RacingNews365.

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