Вольф объяснил проблемы «Мерседеса» в Австрии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему Джорджу Расселлу не хватало темпа на Гран-при Австрии, чтобы побороться с «Маклареном» и «Феррари».
«Джордж провёл одинокую гонку. В конечном итоге он максимально использовал возможности машины, которая у нас была сегодня, но ему не угрожали те, кто позади, но и темпа, чтобы бросить вызов «Феррари» или «Макларену», нам не хватало. Ограничивающими факторами для нас являются более абразивный асфальт, более затяжные повороты и высокие температуры.
Вот с чем мы столкнулись сегодня, но отставание сегодня было очень большим. Мы рассмотрим все данные и найдем решения. К счастью, мы вернёмся к гонкам уже в следующий уикенд. Мы уверенно направляемся туда, так как более низкие температуры должны помочь нам выступить лучше, и в последние годы мы были конкурентоспособны в Сильверстоуне», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.
- 29 июня 2025
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