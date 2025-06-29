Хорнер: Пиастри практически занимался любовью с выхлопной трубой Норриса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о том, в чём заключается преимущество «Макларена» в гоночном темпе.

«Высокие температуры и длинные повороты — вот где особенно сильны «Макларены». Я не вижу ни одной другой команды, которая могла бы сделать так, как они. Посмотрите, как Оскару удавалось ехать позади Ландо на машине, полной топлива, в самом начале гонки. Он практически занимался любовью с выхлопной трубой Норриса, а шины у него не изнашивались.

Для меня их преимущество в том, что они смогли создать машину, которая хорошо бережёт шины и имеет хороший баланс. Я не вижу другой машины в пелотоне, которая могла бы преследовать соперника так близко и при этом не повреждать сильно передние и задние шины», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.