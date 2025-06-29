Экклстоун рассказал, в чём заключается проблема «Феррари»

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о проблемах «Феррари».

«Я думаю, проблема в том, что произошло, когда они всё поменяли. Не было никого главного, все чувствовали себя главными. Им нужен один парень, который действительно и по-настоящему скажет, что будет вот так. Им нужно найти этого парня. Они должны вернуть Луку ди Монтедземоло!

Я надеюсь, Вассёр справится со своей работой, потому что неправильно постоянно менять одного человека на другого. Потому что тот, кто приходит, недоволен тем, кто был до него, и тем, что он делал. Если они хотят что-то изменить, то им нужно менять людей наверху», — приводит слова Берни Экклстоуна Sky Sports.