Лоусон установил лучший результат для новозеландских пилотов в Формуле-1 за 49 лет

Новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон установил лучший результат для новозеландских пилотов в Формуле-1 с 1976 года.
На Гран-при Австрии Лоусон пришёл к финишу на шестой позиции, что стало лучшим результатом для новозеландцев с Гран-при Испании 1976 года, когда Крис Эймон финишировал на пятой позиции.
До этого лучшим результатом Лоусона была восьмая позиция на Гран-при Монако 2025 года.
Всего в Формуле-1 выступало десять новозеландцев, один из которых становился чемпионом мира — Денни Хьюм в 1967 году.
Предыдущим новозеландцем в пелотоне также был пилот программы «Ред Булл», Брендон Хартли.