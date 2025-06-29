Лоусон установил лучший результат для новозеландских пилотов в Формуле-1 за 49 лет

Новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон установил лучший результат для новозеландских пилотов в Формуле-1 с 1976 года.

На Гран-при Австрии Лоусон пришёл к финишу на шестой позиции, что стало лучшим результатом для новозеландцев с Гран-при Испании 1976 года, когда Крис Эймон финишировал на пятой позиции.

До этого лучшим результатом Лоусона была восьмая позиция на Гран-при Монако 2025 года.

Всего в Формуле-1 выступало десять новозеландцев, один из которых становился чемпионом мира — Денни Хьюм в 1967 году.

Предыдущим новозеландцем в пелотоне также был пилот программы «Ред Булл», Брендон Хартли.