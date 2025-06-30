Лоусон отреагировал на рекордный результат для Новой Зеландии с 1976 года

Новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон отреагировал на рекордный с 1976 года результат для своей страны в Формуле-1. Лоусон финишировал шестым на Гран-при Австрии.

«Это правда? Это довольно круто. Разумеется, для Новой Зеландии это тоже здорово. Несколько новозеландцев уже на подходе, и, надеюсь, в будущем мы сможем привлечь ещё больше таких на пути в Формулу-1», — приводит слова Лиама Лоусона RacingNews365.

До этого лучшим результатом Лоусона была восьмая позиция на Гран-при Монако 2025 года.

Всего в Формуле-1 выступало десять новозеландцев, один из которых становился чемпионом мира — Денни Хьюм в 1967 году.

Предыдущим новозеландцем в пелотоне также был пилот программы «Ред Булл», Брендон Хартли.