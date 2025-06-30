Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон отреагировал на рекордный результат для Новой Зеландии с 1976 года

Лоусон отреагировал на рекордный результат для Новой Зеландии с 1976 года
Комментарии

Новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон отреагировал на рекордный с 1976 года результат для своей страны в Формуле-1. Лоусон финишировал шестым на Гран-при Австрии.

«Это правда? Это довольно круто. Разумеется, для Новой Зеландии это тоже здорово. Несколько новозеландцев уже на подходе, и, надеюсь, в будущем мы сможем привлечь ещё больше таких на пути в Формулу-1», — приводит слова Лиама Лоусона RacingNews365.

До этого лучшим результатом Лоусона была восьмая позиция на Гран-при Монако 2025 года.

Всего в Формуле-1 выступало десять новозеландцев, один из которых становился чемпионом мира — Денни Хьюм в 1967 году.

Предыдущим новозеландцем в пелотоне также был пилот программы «Ред Булл», Брендон Хартли.

Материалы по теме
Лоусон установил лучший результат для новозеландских пилотов в Формуле-1 за 49 лет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android